Captain America: New World Order hat mit den Dreharbeiten begonnen

Erst gestern haben wir über die Nachricht berichtet, dass die Produktion für Daredevil: Born Again offiziell begonnen hat, und jetzt können wir darüber berichten, dass die Dreharbeiten für eine weitere Marvel Cinematic Universe-Produktion begonnen haben, und zwar Captain America: New World Order.

Wir wissen, dass die Dreharbeiten begonnen haben, da JustJared über einige Bilder am Set berichtet hat, die Anthony Mackies Protagonisten von Captain America zeigen (als sich der Charakter von Falcon in die Rolle in der Disney+-Show Falcon and the Winter Soldier entwickelte), auch wenn er nicht in seinem Star-Spangled-Anzug ist.

Wann Captain America: New World Order debütieren soll, ist der Film für den 3. Mai 2024 geplant.