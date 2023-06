Captain America: New World Order hat eine Namensänderung erfahren

Captain America: New World Order hat seinen Titel in Captain America: Schöne neue Welt geändert. Bisher hatten wir keine Gründe für die Namensänderung, aber die Fans haben sich in den sozialen Medien gemeldet, um ihre Gedanken zu diskutieren.

Einige sind traurig darüber, dass der kantigere Ton der Neuen Weltordnung verschwindet, während andere denken, dass Brave New World uns insgesamt einen hoffnungsvolleren Blick geben kann. Es gibt Leute, die denken, dass der neue Titel eher wie ein Pixar-Film klingt, und es ist irgendwie schwer, dem zu widersprechen.

Captain America: Brave New World wird derzeit gedreht und soll am 3. Mai 2024 Premiere haben. Da Sam Wilson sein erster Spielfilm als Captain America ist, müssen wir abwarten, ob er den hohen Erwartungen der Fangemeinde gerecht werden kann.

Was haltet ihr von dieser Namensänderung?