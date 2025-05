Captain America: Brave New World wird Ende Mai auf Disney+ landen

HQ

Während viele sich einig zu sein scheinen, dass Thunderbolts* /The New Avengers eine ziemlich starke Rückkehr zur Form für Marvel Studios war, wurde diese Meinung für Captain America: Brave New World nicht wirklich geteilt. Der Actionfilm, der im Februar in die Kinos kam, debütierte mit einer mittelmäßigen Resonanz und Ticketverkäufen, die zwar stark genug waren, um den Film weltweit auf über 400 Millionen Dollar zu katapultieren (genug, um ihn zum drittgrößten Film des Jahres zu machen), aber immer noch weit entfernt von dem sind, was Marvel einst erreicht haben.

Man könnte also annehmen, dass viele Anthony Mackies richtiges Debütabenteuer noch nicht als nächstes Captain America gesehen haben, und wenn das auch Sie einschließt, ist die gute Nachricht, dass der Film bald auf Disney+ erscheinen wird.

Uns wurde gesagt, dass der Film am 28. Mai auf dem Streamer erscheinen wird und es den Fans ermöglicht, Cap und das neue Abenteuer von Falcon zu erleben, das Kämpfe gegen Harrison Fords Thaddeus Ross/Red Hulk, Giancarlo Espositos Sidewinder und Tim Blake Nelsons Leader umfasst.

