Captain America: Brave New World verdient am Eröffnungswochenende 192 Millionen US-Dollar

HQ

Captain America: Brave New World feierte am vergangenen Wochenende sein Debüt, und trotz der offensichtlichen Marvel-Müdigkeit beim Publikum hat es der Film geschafft, die Erwartungen an den Kinokassen mit einem Debüt von 192 Millionen Dollar über Box Office Mojo zu übertreffen.

Mit einem Produktionsbudget von rund 180 Millionen US-Dollar erwarten Marvel und Disney wahrscheinlich viel mehr, bevor sie mit Sicherheit sagen können, dass dieser Film im grünen Bereich liegt. Auf der Kritikerseite muss Captain America: Brave New World eine ziemliche Prügel einstecken und verdient nur 51 % auf Rotten Tomatoes.

Die Publikumsbewertung ist jedoch viel besser und liegt zum Zeitpunkt des Schreibens bei 80 %. Auch ohne die Zustimmung der Kritiker scheint das Publikum mit der neuesten Richtung für Marvel zufrieden zu sein, und wir müssen sehen, wie viel Einnahmen Captain Americas neuestes Projekt an den Kinokassen erzielen kann.