Captain America: Brave New World soll ein Budget von 350 Millionen US-Dollar haben

Erinnern Sie sich, als berichtet wurde, dass Indiana Jones and the Dial of Destiny ein Budget von fast 400 Millionen US-Dollar hatte, was die meisten davon ausgehen ließ, dass die Zuweisung von Marketing- und Veröffentlichungsgebühren dazu bedeuten würde, dass der Film wahrscheinlich etwa 800 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einspielen oder einfach die 1-Milliarde-Dollar-Marke erreichen müsste, um sicher zu sein. Erinnern Sie sich daran, wie der Film kläglich daran scheiterte und weniger als 400 Millionen Dollar an Ticketverkäufen einspielte und als Megaflop galt. Es scheint, als würde Disney in den kommenden Monaten einen großen Vorgeschmack auf ein Déjà-vu bekommen.

World of Reel hat einen Bericht veröffentlicht, in dem behauptet wird, dass Captain America: Brave New World jetzt auf ein Budget von 350 bis 375 Millionen US-Dollar aufgebläht ist. Die teure Besetzung und die teuren Spezialeffekte und das übliche Filmgeschäft sollten Disney bereits rund 275 Millionen Dollar kosten, aber die jüngsten Nachdrehs haben das Budget um etwa 75-100 Millionen Dollar erhöht.

Es ist unklar, wie viel Geld Disney letztendlich für die Vermarktung des Films verwenden wird, aber die allgemeine Faustregel lautet, dass das Marketing den Produktionskosten entspricht, was bedeutet, dass Captain America 4 möglicherweise zwischen 700 und 800 Millionen US-Dollar einstreichen muss, um die Gewinnschwelle zu erreichen.

Haben Sie Vertrauen in dieses kommende MCU-Projekt?