Captain America: Brave New World - laut Kritikern einer der schlechtesten Filme von Marvel

Die Kritik war, gelinde gesagt, glanzlos für den neuesten Blockbuster von Marvel und ein kurzer Blick auf Rotten Tomatoes zeigt, dass Captain America: Brave New World derzeit 53% Kritikerbewertung hat. Damit gehört er zu den absolut am schlechtesten bewerteten Filmen in der gesamten Marvel Cinematic Universe, und ein ähnlicher Trend ist auf Metacritic zu beobachten, wo Captain America: Brave New World derzeit einen Metascore von 43 hat.

Das Fehlen einer interessanten Geschichte, die es wagt, Risiken einzugehen, war ein wiederkehrender Kritikpunkt, wobei viele sagten, dass Captain America: Brave New World sich eher wie eine TV-Produktion oder eine Fortsetzung des 17-jährigen The Incredible Hulk anfühlt.

Auch die technischen Aspekte des Films wurden kritisiert. Dazu gehören der sprunghafte Schnitt und die unausgegorenen Spezialeffekte, und in unserer Rezension haben wir beschrieben, dass sich der Film sowohl klaustrophobisch anfühlt als auch an Spannung mangelt.

Trotz der negativen Kritiken wird erwartet, dass der Film ein starkes Eröffnungswochenende haben wird, wobei Prognosen auf Einnahmen von fast 100 Millionen Dollar in den ersten Tagen hindeuten. Danach bleibt abzuwarten, wie sich die Resonanz des Publikums auf den längerfristigen Erfolg des Films auswirken wird.