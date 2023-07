Captain America: Brave New World enthält möglicherweise nicht den Roten Hulk

Anthony Mackie hat kürzlich bestritten, dass Harrison Ford in zerrissenen Hosen gesichtet wurde, weil er sich in den Red Hulk verwandeln wird.

Stattdessen sprach Mackie mit ComicBook.com über die kommende Twisted Metal-Serie und erklärte, dass der Grund, warum Fords Hose zerrissen wurde, darin lag, dass es sich um eine geliehene Hose handelte. Mackies eigene, um genau zu sein.

"Sehen Sie, Harrison [Ford] und ich gehen weit zurück. Viele Leute wissen das nicht", begann er. "Wir arbeiten zum zweiten Mal zusammen. Er kam nach Atlanta, sie verloren sein Gepäck, also gab ich ihm eine Hose, aber das ist meine Arbeitshose von der Arbeit auf dem Hof. Harrison, er ist ein Kauderwelsch, also sagt er: 'Anthony, gib mir einfach die verdammte Hose.' Und ich dachte: 'In Ordnung.' Das war also alles. Er brauchte nur eine Hose."

Wenn man dem Glauben schenken darf, könnte es sein, dass Harrison Ford sich im neuen Captain America-Film überhaupt nicht in den Red Hulk verwandelt. Wenn man bedenkt, dass Marvel es liebt, Spoiler totzuhalten, könnte es aber auch sein, dass Mackie hier die Realität hinter den zerrissenen Hosen vertuscht, um sicherzustellen, dass wir immer noch überrascht sind, wenn wir den Film nächstes Jahr sehen.