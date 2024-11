Captain America: Brave New World bekommt neuen actiongeladenen Trailer

HQ

Die Marvel Studios haben einen neuen Trailer zu Captain America: Brave New World veröffentlicht, dem vierten Teil der Serie und dem ersten mit Anthony Mackie als Sam Wilson, dem neuen Captain America. Dieses Mal wird er gegen keinen Geringeren als Harrison Ford als Red Hulk antreten!

Während der brasilianischen D23 veröffentlichten die Marvel Studios neue Trailer zu Captain America und Thunderbolts*, den nächsten Filmen des Marvel Cinematic Universe. Captain America erscheint am 14. Februar und ist eine direkte Fortsetzung der Disney+-Serie The Falcon and the Winter Soldier aus dem Jahr 2021.

Steve Rogers gibt es nicht mehr, und Sam Wilson ist der neue Captain America geworden. In diesem neuen Abenteuer scheint er eine Verschwörung gegen Präsident Thaddeus Ross, gespielt von Harrison Ford, zu untersuchen. Zuvor wurde die Figur im MCU vom verstorbenen William verraten.

Der Trailer zeigt neue Actionszenen, darunter eine Luftschlacht sowie einen ersten guten Blick darauf, wie der 82-jährige Harrison Ford aussieht, wenn er in ein rotes CGI-Monster verwandelt wird. Sind Sie gespannt auf Captain America: Brave New World ?

HQ