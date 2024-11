Captain America 4 Star erklärt, wie Sam Wilson gegen Red Hulk kämpfen kann

HQ

Steve Rogers hatte sein Superserum, das Captain Americas Heldentaten möglich machte, aber für seinen Nachfolger Sam Wilson sieht die Situation ganz anders aus. Schließlich ist er nur ein gut trainierter, wenn auch ziemlich gewöhnlicher Kerl. Dies hat die Fans dazu veranlasst, sich zu fragen, wie er möglicherweise eine Chance gegen den wütenden Red Hulk haben könnte, der Wilsons Hauptgegner in der kommenden Captain America: Brave New World zu sein scheint.

Eine Frage, die Anthony Mackie, der Schauspieler hinter dem überragenden Sam Wilson, nun beantwortet hat. Hier ist, was er zu diesem Thema zu sagen hatte:

"Mit dem Serum ist es ganz anders - man kann gegen jeden kämpfen. Wenn du das Serum nicht hast, musst du schlau sein und verschiedene Wege finden, um Feinde zu besiegen. Da Sam ein Berater ist, benutzt er mehr von seinem Verstand als von Muskeln. Er setzt mehr von seinem Witz als von seiner Faust ein. Er ist eher ein Freund für alle."

Mackie fuhr dann fort, seinen neuen Anzug genauer zu beschreiben und was er für Wilson bedeutet:

"Es ist ein High-Tech-Anzug. Ich ging nach Wakanda, traf mich mit allen in Wakanda, wir aßen zu Abend. Es war eine tolle Zeit. Sie haben mir eine Willkommensparty geschmissen. Es war dope. Aber als ich ging, gaben sie mir einen Anzug, richtig? Ich ziehe es an. Ich kann härter treten, ich kann schneller fliegen, und es gibt mir die Möglichkeit, agiler in meinen Fähigkeiten zu sein, also bringt es alle meine Fähigkeiten auf ein völlig anderes Level."

Was denkst du über Wilson als neuen Captain America und freust du dich auf den neuen Film?