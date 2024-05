HQ

Es stimmt, Superhelden-Müdigkeit ist ein sehr reales Problem. Man kann nirgendwo hinschauen, ohne etwas von Marvel, DC, Invincible, The Boys oder wirklich einem der anderen Superhelden-Universen zu sehen, die heutzutage beliebt und wenn überhaupt eine Modeerscheinung sind. Aus diesem Grund sind Sie vielleicht entweder unbekannt oder weniger geneigt, das rundenbasierte Strategiespiel Capes von Spitfire Interactive auszuprobieren, aber das wäre aus mehreren Gründen ein Fehler.

Zunächst einmal gehört Capes zu keinem dieser etablierten Universen. Spitfire Interactive hat viele dieser bekannteren Welten studiert, um ihnen zu helfen, die Geschichte und die Welt in diesem Spiel zu erschaffen, aber man braucht keine Erfahrung mit der weiteren Welt von Marvel oder DC oder muss jahrelang anderen Geschichten und Projekten folgen, um die hier servierte Geschichte zu verstehen und zu genießen. Es ist eine originelle Geschichte, die in einem originellen Universum erzählt wird, und das gibt den Machern viel Raum, ihre eigene Geschichte zu erzählen, eine, die nicht beherrscht und den vielen Launen unterworfen ist, die traditionellere Superheldengeschichten sind.

Ich sage das, weil Capes eine Geschichte über eine Superwiderstandseinheit ist, die sich gegen Superschurken-Oberherren wehrt, die die Kontrolle über eine Stadt übernommen haben, nachdem sie ihre Superbeschützer vor Jahrzehnten besiegt haben. Wenn überhaupt, wirkt es fast wie eine autoritärere Version der The Boys '-Geschichte, in der es ein paar kollektive Gute gibt, die sich gegen ein böses und korruptes Ganzes wehren, und wenn dies der Fall ist, kann man rachsüchtige und grausame Feinde, schreckliche Chancen so gut wie die ganze Zeit und einen erwachsenen Ton erwarten, der sich von den PG-Geschichten unterscheidet, die Marvel seinem Publikum gerne präsentieren. Ich werde Ihnen nicht sagen, dass Capes eine völlig einzigartige und ungefundene Geschichte ist, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben, denn das ist nicht der Fall, aber es ist erfrischend, eine Geschichte zu erleben, in der Chancen auf dem Spiel stehen, in der es sich anfühlt, als könnten die hoffnungsvollen Helden verlieren, und davon bietet Capes eine Menge.

Der Bereich, in dem sich dieses Spiel wirklich von der Masse abhebt, ist sein Gameplay. Rundenbasierte Strategie ist nichts Neues, wir hatten sogar Superhelden-Versionen des Formats in Marvel's Midnight Suns, aber Capes versucht, sich von anderen in diesem Genre abzuheben, indem es ein Gameplay bietet, das nicht auf Zufallszahlen oder Prozentsätze angewiesen ist, und andere frustrierende Elemente, die nicht in der Kontrolle des Spielers liegen. Capes ist Strategie, so rein wie sie nur sein kann. Du musst deine Charaktere positionieren, sie als Team einsetzen, zuerst Bedrohungen ausschalten, die du für die tödlichsten hältst, deine schwächeren Mitglieder beschützen, Nebenaufgaben und Ziele erfüllen, und das alles ohne Deckungssysteme. Die Frustration, klare Angriffe zu verpassen, ist in diesem Spiel nicht vorhanden, aber mit dem zugänglicheren Spielstil, der weniger auf numerische Werte und Systeme angewiesen ist, bedeutet dies, dass Capes ein absoluter Albtraum sein kann, den es zu schlagen gilt.

Da man die Umgebung nicht auf die gleiche Weise wie in einem XCOM zu seinem Vorteil nutzen kann und das Spiel es liebt, riesige Mengen an Feinden auf einmal auf einen zu werfen, fühlt es sich oft so an, als gäbe es einen Weg, jede Mission zu meistern. Wenn man anfängt, etwas Neues auszuprobieren, fühlt es sich oft so an, als ob das Spiel im Grunde darauf ausgelegt ist, dies manchmal zu verhindern, wobei einige Missionen erfordern, dass man KI-NPCs beschützt, die sich ohne Rücksicht auf das eigene Wohlbefinden in die Schlacht stürzen, oder indem man aufgefordert wird, die übliche Horde von Feinden zu besiegen, während man gleichzeitig einen Superschurken aufhält, der in der Lage ist, dein gesamtes Team auszulöschen, ohne ins Schwitzen zu geraten. Man muss sich auskennen und eine Affinität zur Strategie haben, um in diesem Spiel erfolgreich zu sein und zu gedeihen, sonst wird es wahrscheinlich frustrierend wirken.

Es gibt also klare Vorteile und Schwächen des strategischen Gameplay-Designs, das Capes angenommen hat. Ich kann das Fehlen zufälliger numerischer Elemente verstehen, aber gleichzeitig fühlt es sich so an, als ob dies auf Kosten der Freiheit und Handlungsfähigkeit der Spieler gegangen ist.

Das Charakterdesign ist jedoch ohne Zweifel ein Highlight. Jeder Charakter passt in einen bestimmten Archetyp mit seinen eigenen Fähigkeiten und Spielstilen, die mit anderen Charakteren zusammenarbeiten, um einzigartige und effektivere synergetische Fähigkeiten zu erzielen. Egal, ob du als Flitzer spielst, der große Teile des Schlachtfelds abdeckt und zuschlägt, bevor du davonfliegst, oder stattdessen eine Rolle als Schläger übernimmst, die Aufmerksamkeit der Feinde auf sich zieht und Schaden aufsaugt, es gibt eine Vielzahl von Helden, die du kennenlernen, aufleveln und durch die ziemlich einfache Fortschrittssuite verbessern kannst. Und du musst sie meistern, denn wenn ein Superschurke ins Getümmel einsteigt, wirst du entdecken, was es bedeutet, ein Käfer auf der Windschutzscheibe eines Autos zu sein, ein Käfer, dessen einzige Überlebenshoffnung ein raffiniertes und nahezu makelloses Teamplay ist.

Die Leute von Spitfire Interactive haben auch bei der Präsentation dieses Spiels fantastische Arbeit geleistet. Die Benutzeroberfläche und das HUD fühlen sich sehr raffiniert und klar an, die Grafik ist dank des 3D-Designs klar und leicht im Kampf zu verfolgen, während sie immer noch ein Comic-Flair mit Sprechblasen und Comic-Schriftarten und -Stilen sowie gezeichneten Elementen hat, wenn sie außer Betrieb sind, um die Comic-Wurzeln und das Thema von Capes weiter zu betonen. Die Sprachausgabe ist ebenfalls erstklassig, der Soundtrack heroisch und passend zum Thema, und die Animationen sind einfach genug, um nicht zu überwältigen und dennoch Details zu erhalten.

Ich denke, dass es mit einem Rückgängig-Knopf im Kampf und vielleicht einer Anpassung und Optimierung des Schwierigkeitsgrads oder vielleicht der schieren Anzahl von Feinden, die Capes auf einen wirft, ein erstklassiger rundenbasierter Strategietitel sein könnte. So wie es ist, mit seinen wenigen Fallstricken, ist es nicht ganz so raffiniert, wie ich es mir erhofft hatte, aber das bedeutet nicht, dass es nicht viel zu lieben und zu schätzen gibt in Bezug auf Weltenbau, Erzählung, Charakterdesign und Präsentation. Spitfire Interactive ist mit diesem Spiel einige Risiken eingegangen, nicht alle haben sich ausgezahlt, aber es gibt definitiv noch viel Potenzial und Versprechen in diesem Spiel.