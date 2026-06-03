Cape Fear (2026)

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Vielleicht sind Sie der Cape Fear -Geschichte inzwischen etwas müde, da sie schon zweimal zuvor im Kino erzählt wurde, zusätzlich zum Ausgangsmaterial ein weithin bekanntes Buch namens Die Henker. Deshalb ist die Entscheidung von Apple TV, Cape Fear neu zu machen, eine etwas seltsame, aber auch äußerst überzeugende, denn in dieser Version bekommen wir etwas völlig Einzigartiges im Vergleich zu dem, was zuvor war. Das ist kein kompaktes Spielfilmprojekt, sondern wir sprechen hier von zehn Fernsehepisoden, die unter dem Hintergrund leicht über neun Stunden Laufzeit liegen, was bedeutet, dass man zwar die Ereignisse von Cape Fear kennt, sie aber nie wirklich in dieser Tiefe auf einer Leinwand präsentiert oder erforscht wurden.

Und genau hier finden wir die größte Frage und vielleicht den größten Knackpunkt der gesamten Serie. Kann Apple TVs Cape Fear die Art von intensivem Druck und Thriller-Charakter bewahren, den diese Geschichte über einen so langen Zeitraum braucht? Kann es einen auf der Spitze deines Sitzes halten, kann es einen weiter dazu bringen, zu hinterfragen, was tatsächlich passiert und was nicht, kann seine Charakterentwicklung effektiv über eine so lange Laufzeit gestreckt werden? Die Antwort ist etwas komplexer als ein einfaches Ja oder Nein, denn Cape Fear hat einige der besten Einzelepisoden, die ich dieses Jahr gesehen habe, aber auch einige der stagnierenderen, was letztlich zu einer Serie mit außergewöhnlichen Höhen und mittelmäßigen Tiefen führt.

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Cape Fear s Eröffnungsfolge ist ein bemerkenswertes Thriller-Fernsehen. Es legt schnell das Fundament und führt eine vielseitige Besetzung von Figuren ein, wobei sie ihre Beweggründe und ihre Verbindungen ohne Füllmaterial thematisieren. Dies geschieht, während er den Mann der Stunde, Javier Bardems Antagonist Max Cady, stetig neckt und die Szene dafür bereitet, der dem Zuschauer nach und nach entlarvt wird, fast wie der Xenomorph aus Alien, mit einer geheimnisvollen Aura und einer kreativen Entscheidung, das Gesicht der Figur nie zu zeigen oder sie eine Zeile sprechen zu sehen, bis in die letzten Phasen der ersten Episode. Es ist wirklich fesselndes Fernsehen, das den Präzedenzfall für eine Serie setzt, die zu den absolut besten gehören könnte, aber vielleicht geht dieser fantastische Anfang auch auf Kosten der Erwartungen, die ein wenig zu hoch zu setzen.

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Die nächsten Episoden entwirren die Handlung weiterhin, aber auf eine Weise, bei der der Druck, der Nervenkitzel und sogar der Angstfaktor nahezu nicht vorhanden sind. Was Cape Fear in der ersten Stunde so brillant erreicht hat, wird fast beiseitegeschoben zugunsten von traditionelleren und grundlegenderen Dramatiken, in denen die Hoffnungsschimmer (oder vielmehr Dunkelheit) noch von Bardems Cady kommen und davon, wie er die Familie Bowden ständig quält oder nicht, darunter Amy Adams' Anna, Patrick Wilsons Tom, Lily Collias als Natalie, und Max Matterns Luke. Auch hier sind die folgenden Episoden kein schlechtes Fernsehen, aber sie kommen nicht an die erste Folge heran, die einem die Haare aufstellen lässt und einem einen unangenehmen Schauer den Rücken hinaufkriecht lässt.

Doch dann nimmt es wieder Fahrt auf, und wir werden mit einer Reihe von Episoden verwöhnt, in denen der Thriller-Charakter und sogar die Horror-Untertöne im Mittelpunkt stehen, wobei Cadys Quälereien und seine Nutzung eines größeren Ensembles, um das Leben der Bowden zur Hölle zu machen, unglaublich außergewöhnliche Wege sind, den Zuschauer unwohl zu fühlen – auch wenn man auch das Gefühl bekommt, dass unter der Oberfläche noch fragwürdigere Moralvorstellungen um das ansonsten perfekte und ehrenhafte Wesentliche stecken Bowden-Bande. Malia Pyles liefert zum Beispiel eine erstaunliche Darstellung einer geplagten jungen Frau, die ohne Zweifel einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird...

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Der Punkt ist, Cape Fear hat anfangs einige Probleme mit dem Tempo. Es läuft nicht reibungslos und schafft es nicht, die hervorragenden Hochs zu halten, die es erreichen kann, was nicht so schlimm wäre, wenn die Tiefpunkte weniger Zeit in Anspruch nehmen würden. So wie es ist, gibt es zu Beginn der Staffel ganze Episoden, in denen man trotz der hervorragenden schauspielerischen Leistungen dieses erstklassigen Ensembles etwas an Interesse verliert, wobei das Haupttrio Bardem, Adams und Wilson immer dann aufblüht, wenn sie auf der Leinwand sind.

Aber ungeachtet dieser Ausrutscher ist der Rest von Cape Fear ziemlich fantastisches Fernsehen, und Schöpfer Nick Antosca hat einen lobenswerten Job geleistet, indem er ein Quellmaterial, das zuvor zweistündige Adaptionen ermöglichte, über das Vierfache in die Länge zieht. Hätte es geprofitiert, ein paar Stunden kürzer zu sein und vielleicht die Gesamtzahl der Episoden auf acht zu reduzieren? Ohne Frage. Aber gleichzeitig, als die Geschichte in Fahrt kommt, werden der Druck und die Spannung so überwältigend, dass sie fast erstickend sind und den Zuschauer unkontrollierbar frustriert über die Ereignisse vor seinen Augen zurücklässt. Cadys Technik, die Bowdens zu quälen, wird so verdreht und offensichtlich, und doch scheint die Mehrheit der Nebenfiguren ahnungslos zu sein, und es macht einen als Zuschauer so involviert und unwohl, es in Echtzeit zu sehen – ein Gefühl, das sich verstärkt, als die Bowdens anfangen, auszurasten und übereilte und fragwürdige Entscheidungen zu treffen, die sie weiter gefährden. Es ist faszinierend, welche Emotionen diese Serie hervorrufen kann, wobei ein aktuelles und ähnliches Beispiel für solch verdrehte Erzählweise Severance ist.

Also könnte er vielleicht kürzer sein und etwas weniger Fülle am Anfang haben, aber angesichts des vielen Unsinns, der heutzutage als Unterhaltung bezeichnet wird, ist Cape Fear ohne Zweifel ein Erfolg und ein weiterer Hit für Apple TV und sein außergewöhnliches TV-Portfolio. Sie werden von dieser Thrillerreihe nicht enttäuscht sein.