Capcom-Veteran Yoshinori Ono unterstützt Delightworks' Fate/Grand-Order-Serie

Yoshinori Ono ist eine der einflussreichsten Figuren in der Geschichte von Capcom. Seit 1998 arbeitet er an der Street-Fighter-Serie, doch nach fast drei Jahrzehnten verlässt er das Unternehmen. Ab dem 1. Mai wird Ono Firmenpräsident und COO von Delightworks. Das Entwicklungsstudio kennen viele für ihre Arbeiten an den sehr erfolgreichen Mobile-Games der Reihe Fate/Grand Order.

Ono teilt seinen Fans auf Twitter mit, dass er sich auf seine neuen Aufgaben freue. Er persönlich vermutet, dass sich sein Arbeitsalltag gar nicht so sehr von dem unterscheiden wird, was er in letzter Zeit bei Capcom gemacht hat. Dennoch möchte er sich darum bemühen, "die Entwicklung von Videospielen in Zukunft auch aus einer anderen Perspektive zu betrachten".

Quelle: Eurogamer.