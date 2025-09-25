Capcom Online Program TGS 2025: Ein genauerer Blick auf das Gameplay von Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

HQ

Die Übertragung von Capcom TGS 2025 diente als Update zum erfolgreichsten Franchise des Unternehmens. Monster Hunter wird in den kommenden Monaten sehr im Rampenlicht stehen, sowohl mit dem dritten großen Update für Monster Hunter Wilds als auch mit der Veröffentlichung von Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

Für diesen Titel und im Anschluss an die Vorschau, die wir in der letzten Nintendo Direct gesehen haben, hat Capcom die Geschichte erweitert, die die Königreiche Azuria und Vermeil verbindet, die sich inmitten eskalierender Spannungen befinden. Gleichzeitig sorgt eine mysteriöse Seuche dafür, dass die Monster verrückt werden und immer gefährlicher werden, und als ob das noch nicht genug wäre, sind neue Kreaturen über die Grenzen hinweg aufgetaucht und bringen viele Arten vom Aussterben bedroht.

Zu den Funktionen, die wir gesehen haben, gehört die des Reitens, durch das wir auf Monstern reiten können, um die riesige Welt des Spiels zu erkunden, und auch um andere Monster auf Reittieren zu bekämpfen.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection behält sein Erscheinungsdatum auf Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series und PC am 13. März 2026 bei. Seht euch unten den Trailer zum Capcom Online-Programm an.