Capcoms Pragmata im Trailer auf unbestimmte Zeit verschoben

HQ

Viele dachten, es sei Death Stranding 2 oder etwas anderes von Kojima Productions, als Capcoms Pragmata Pragmata war, das 2022/"> im Future of Gaming-Stream von PlayStation im Jahr 2021 enthüllt wurde, daher ist es ziemlich passend, dass die beiden im selben Jahr auf den Markt kommen könnten.

Denn es wurde schnell klar, dass das Spiel Pragmata-postponed-to-2023/"> nicht für 2022 erscheinen würde, und der Mangel an Informationen seitdem dazu führte, dass die meisten von uns nur auf das warteten, was im heutigen Trailer bestätigt wurde: Pragmata wurde auch aus dem Jahr 2023 verschoben. Wir haben auch kein neues Veröffentlichungsfenster, also müssen wir einfach abwarten, wie lange die Verzögerung ist.

Die gute Nachricht ist, dass uns endlich gezeigt wird, was wir im Spiel tun werden, denn der Trailer enthält auch das Gameplay unseres Charakters, der die junge Diana sowohl mit Gewehren als auch mit Schwertern verteidigt. Es sieht auch so aus, als ob sie in der Lage ist, einige Dinge selbst zu tun, aber genau das wird später enthüllt.