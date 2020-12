Capcom-Produzent glaubt, dass RE8 das Beste aus 25 Jahren Resident Evil zusammenbringt

You're watching Werben

Capcom hat auf den Game Awards ein paar Spiele für die Nintendo Switch präsentiert, ihr vielleicht spannendstes Projekt für 2021 dabei allerdings ignoriert. Es dauerte jedoch nur wenige Tage, bis wir etwas Neues von Resident Evil Village gesehen haben, denn IGN konnte drei exklusive Screenshots veröffentlichen.

Auf Zwei der Bilder sehen wir die haarigen Werwolf-Dorfbewohner, die in den bisherigen Trailern immer nur kurz zu sehen waren. Auf dem letzten Foto ist eine Landschaftsaufnahme mit schlechtem Wetter und Krähen zu sehen. Der Produzent von Resident Evil Village, Peter Fabiano, erklärt den Kollegen im Interview, dass dieser Ableger "eine Ansammlung der besten Elemente der Resident-Evil-Spiele der letzten 25 Jahre [sei] - mit allem, was Fans von Survival-Horror und viel Action lieben". Neben "neuen Überraschungen" dürfen sich die Fans aber auch auf Rätsel freuen, was Capcom bereits zuvor an verschiedener Stelle bestätigte. Nach wie vor kommt Resident Evil Village ohne fixes Datum aus.