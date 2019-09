Capcom-Entwickler malt sich plattformunabhängige Zukunft von Games aus

Wie die Zukunft aussieht, das weiß zum Glück niemand, allerdings machen sich viele Menschen zu Recht Gedanken darüber. Aktuelle Gaming-Trends rücken Streaming und Dienstleistungen in den Vordergrund, die stärker auf On-Demand-Angebote und sofortige Verfügbarkeit setzten, obwohl das Thema Plattformexklusivität in den letzten Jahren weiterhin an Bedeutung gewann. Epic macht es mit seinem Games-Store ja recht medienwirksam vor, während Microsoft die eigenen Studios fleißig ausbaut.

Doch wenn man das Team hinter Monster Hunter: World fragt, erhält man eine andere Antwort. Die Entwicklungsabteilung von Capcom stellt sich einen plattformunabhängigen Spielemarkt vor, in dem Spiele losgelöst von etwaigen Plattformen oder bestimmten Geräten sind. In einem Interview mit Eurogamer erklärte der Game Director Kaname Fujioka:

"[...] Wir steigen zunehmend in eine Hardware- oder plattformunabhängige Branche ein und das Spielerlebnis wird wahrscheinlich dort verfügbar sein, wo ihr es in Zukunft haben wollt. Wenn das der Fall sein sollte und sich die Dinge entsprechend entwickeln, müssten wir uns überlegen, wie wir das Gameplay unabhängig von unserer [aktuellen] Annahme gestalten können, dass wir uns überhaupt zum Spielen hinsetzen werden. Das könnte einer der Möglichkeiten sein, aber wir müssen wie alle anderen auch noch herausfinden, wie [die entsprechende Technologie] aussieht und wann sie rauskommt."

Fujiokas Vision klingt ein bisschen nach VR, aber vielleicht ohne richtiges VR-Headset. Was haltet ihr von solchen Szenarien und welche malt ihr euch aus?