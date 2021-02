Capcom-Entwickler bezeichnet Resident Evil Village als "das bisher beste Survival-Horrorspiel"

You're watching Werben

Kaum ein Entwickler würde vor der Veröffentlichung etwas auch nur ansatzweise Negatives über sein eigenes Spiel sagen - nicht mal als Witz. Dass ein Entwickler von Capcom Resident Evil Village aber gleich als bestes Survival-Horrorspiel aller Zeiten bezeichnet, hätten wir auch nicht unbedingt erwartet. Doch diese Worte sind in einem Interview in der neuesten Ausgabe des Official Playstation Magazins gefallen.

Der Produzent Peter Fabiano sprach in der Vergangenheit schon einige Male eifrig über das Spiel und er hebt die Erwartungshaltung auch bei dieser Gelegenheit weiter an. Zuerst spricht er darüber, dass Resident Evil 8 trotz der drei Meter großen Vampir-Lady und Werwölfe gar nicht so übernatürlich sei, wie man vielleicht erwarten würde:

"Wir wollen nicht zu viel von der Geschichte verderben, aber ich kann sagen, dass alle Kreaturen im Kontext der Welt von Resident Evil [Sinn ergeben]. Wir können euch versichern, dass Resident Evil Village die gesamte Welt und [die gesamte] Geschichte der Serie berücksichtigt."

Anschließend sprach Fabiano über die Produktion und erwähnte in diesem Zuge, was er vom Spiel hält: Für ihn und sein Team sei es das "bisher beste Survival-Horrorspiel":

"Konzeption und Planung gingen unseren Entwicklern seit dem Ende von Resident Evil 7: Biohazard durch den Kopf. Das Team war Ethan als Charakter sehr verbunden, sodass wir wussten, dass wir seinen Handlungsbogen fortsetzen wollten. Wir wollten den Spielern [das Resident-Evil-Universum] weiterhin mit den Augen des Protagonisten Ethan Winters erleben lassen. Es ist schließlich eine Fortsetzung von Resident Evil 7: Biohazard."

"Das hat dazu beigetragen, unsere Vision im Ziel zu halten. Und da wir ständig Informationen zwischen Resident-Evil-Teams austauschen, hat es uns wirklich dabei geholfen, das zu entwickeln, was wir als das bisher beste Survival-Horror-Spiel betrachten."

Ob Resident Evil Village diesem Standard gerecht werden kann?

"Das kann er nicht ernst gemeint haben, oder?"

Quelle: Wccftech.