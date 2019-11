Capcom zeigt zwei neue Monster für Monster Hunter World: Iceborne

Monster Hunter: World ist eines von Capcoms erfolgreichsten Projekten und deshalb werden die Japaner in den kommenden Wochen und Monaten viel Energie in die Post-Launch-Unterstützung der Iceborne-Erweiterung stecken. Abgesehen von den geplanten Kooperationen und Crossover-Events wurden bereits Inhalts-Updates versprochen. In Kürze wird uns der Entwickler dazu nähere Informationen geben, auf den sozialen Kanälen haben wir bereits am Wochenende erste Informationen dazu gesehen.

Unter anderem wurde eine Unterart des gefährlichen Zinogre vorgestellt - der "Hell Wolf Wyvern Stygian Zinogre". Dieser gefährliche Feind wird am 5. Dezember in das Spiel gelangen, in einem eigenen Video sehen wir einige seiner gefährlichen Drachenangriffe. Darüber hinaus wurde ein noch unbestätigtes Monster auf einem Screenshot präsentiert, der uns einen Vorgeschmack auf einen neuen und sehr hübschen Drachen gibt. Einen Eindruck zum kommenden Winterfestival hat uns Capcom ebenfalls erlaubt, fleißige Monsterjäger dürfen wir sich also auf weitere Späße freuen. Mehr Infos zur neuen Iceborne-Erweiterung, die ab dem 9. Januar auf dem PC an den Start geht, lest ihr in unserer Expansion-Kritik.