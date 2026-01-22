Capcom zeigt das erste Gameplay von Resident Evil: Biohazard und Resident Evil: Village auf der Nintendo Switch 2

HQ

Resident Evil: Biohazard Gold Edition und Resident Evil: Village Gold Edition erscheinen am selben Tag wie Resident Evil: Requiem für die Nintendo Switch 2. Bis heute gibt es jedoch keine Spielaufnahmen von beiden.

Dank der neuen Folge von Capcoms japanischer YouTube-Show "Capcom TV!" können wir endlich sehen, wie diese beiden gefeierten Spiele auf Nintendos neuer Konsole abschneiden. Die Sendung begann vor etwa einer Stunde und ist zum Zeitpunkt des Schreibens noch live. Das Gameplay kannst du dir selbst unter folgendem Link ansehen.

Was bisher gezeigt wurde, sieht sehr gut aus, und es sieht so aus, als würden die Nintendo Switch 2-Versionen den Erwartungen gerecht werden. Natürlich gibt es einen Unterschied zu leistungsstärkeren Konsolen, aber da beide Titel auch auf der PS4 gespielt werden können, war zu erwarten, dass die Nintendo Switch 2 diese Spiele ohne größere Komplikationen ausführen kann. Wirst du diese Spiele auf Nintendos neuer Konsole ausprobieren?