Capcom wird nächste Woche auf der Tokyo Game Show ein Online-Sonderprogramm veranstalten

Die nächste Woche wird immer mehr zu einem Giganten. Es wurden bereits mehrere Showcases im Einklang mit Tokyo Game Show angekündigt, darunter für Xbox, Ryu Ga Gotoku Studio, Konami und Annapurna, wobei Gerüchte kursieren, dass Sony auch etwas auf Lager hat. Jetzt macht Capcom mit.

Der japanische Publisher hat eine Online Special Program bekannt gegeben, die nächste Woche stattfinden wird. Das genaue Datum und die genaue Uhrzeit für die Show ist für den 24. September um 15:00 BST/16:00 MESZ festgelegt, und was sie bieten wird, könnt ihr euch auf viele der größten kommenden Spiele von Capcom freuen.

Dazu gehören:





Pragmata



Mega Man Star Force Legacy Collection



Street Fighter 6 - Year 3



Onimusha: Way of the Sword



Monster Hunter Wilds - Free Title Update 3



Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection



Wo ist Resident Evil Requiem, fragst du dich vielleicht? Es gibt keine direkte Erwähnung, dass das Spiel anwesend sein wird, aber ein aktuelles Gerücht deutet darauf hin, dass nächste Woche ein Update zum Spiel stattfinden und die Beteiligung eines beliebten Charakters bestätigen wird.