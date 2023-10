Capcom wird Berichten zufolge vor März 2024 ein großes, unangekündigtes Spiel veröffentlichen

HQ

Laut einem japanischen Q&A , das kürzlich in Verbindung mit Capcoms neuestem Quartalsbericht veröffentlicht wurde, hat das Studio ein großes, noch nicht angekündigtes Spiel in Arbeit, das in den nächsten fünf Monaten veröffentlicht werden soll. Und laut Spekulationen könnte es etwas sein, das entweder mit Resident Evil oder Monster Hunter zu tun hat.

Andy Robinson, der zuerst über die Neuigkeiten berichtete, hatte folgendes zu sagen:

"In Anbetracht der Ambitionen für das unangekündigte Spiel ist es möglich, dass es mit einem der beiden größten Franchises von Capcom, Resident Evil oder Monster Hunter, zusammenhängt. Da es vor März 2024 nur noch wenige große Branchenveranstaltungen gibt, ist es auch möglich, dass das Spiel während der The Game Awards im Dezember angekündigt wird."