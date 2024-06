Capcom wird am Montag einen Sommer-Showcase veranstalten

HQ

Capcom hat gestern aus dem Nichts Dead Rising Deluxe Remaster enthüllt und versprochen, dass wir das Gameplay "bald" zu sehen bekommen werden. Ich schrieb, dass dies wahrscheinlich bedeutet, dass wir es spätestens auf der Gamescom sehen würden. Die Wartezeit wird viel, viel kürzer sein.

Der japanische Publisher verrät, dass ein Showcase mit dem einfachen Namen Capcom Next - Summer 2024 am 1. Juli um 23 Uhr BST / 12 Uhr MESZ beginnen wird. Diejenigen unter euch, die hoffen, Resident Evil 9, Monster Hunter: Wilds, Mega Man 12 oder so etwas zu sehen, können diese jetzt einfach vergessen. Uns wurde gesagt, dass die 25-minütige Show nur aus Neuigkeiten über Dead Rising Deluxe Remaster, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess und die iOS/Mac-Versionen von Resident Evil 7: Biohazard bestehen wird.