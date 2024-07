Capcom: "Wir machen ein neues Resident Evil"

HQ

Dass Capcom an einem neuen Resident Evil-Hauptspiel arbeitet, mag keine Überraschung sein, und jeder hat natürlich erwartet, dass sie an einer Fortsetzung von Resident Evil Village arbeiten.

Trotzdem ist es natürlich schön, eine Bestätigung zu bekommen und Capcom hat nun genau das geliefert. Während ihres Capcom Next-Showcase wurde bestätigt, dass Resident Evil 9 auf dem Weg ist, und Koshi Nakanishi sagte auch, dass es "substanziell" sein wird:

"Wir machen ein neues Resident Evil. Es war wirklich schwierig, herauszufinden, was nach [Resident Evil 7] zu tun war. Aber ich habe es gefunden, und um ehrlich zu sein, fühlt es sich substanziell an. Ich kann noch keine Details verraten, aber ich hoffe, Sie freuen sich auf den Tag, an dem ich es kann."

Nakanishi ist die gleiche Person, die Resident Evil VII entwickelt hat, und zu wissen, dass er an der Spitze der Entwicklung des neunten Spiels steht, ist offensichtlich eine sehr gute Nachricht. Wann wir mehr sehen werden, ist eine Vermutung, aber die Tatsache, dass Capcom jetzt bereit ist, über Resident Evil 9 zu sprechen, könnte darauf hindeuten, dass eine offiziellere Ankündigung nicht allzu weit entfernt ist.