Capcom war im vergangenen Jahr der Top-Publisher von Metacritic

Metacritic hat sein jährliches Publisher-Ranking veröffentlicht. Hier sammelt und sammelt die Scoring-Aggregat-Site alle Daten zu den verschiedenen Spielen, die jedes Unternehmen veröffentlicht, und erstellt eine durchschnittliche Punktzahl, die bestimmt, wie gut sie insgesamt abgeschnitten haben. Unnötig zu erwähnen, dass die am besten bewerteten Unternehmen diejenigen sind, die die am besten aufgenommenen Spiele produzieren, und für 2023 war Capcom dasjenige, das die Charts anführte.

Das japanische Unternehmen hat in letzter Zeit ein paar sehr beeindruckende Jahre hinter sich, mit großartigen Finanzzahlen und gut bewerteten und öffentlich aufgenommenen Titeln, einschließlich der letztjährigen Resident Evil 4 und Street Fighter 6. Dies hat dazu geführt, dass Capcom die Charts mit einem Ergebnis von 325,7 Punkten anführt, was rund sieben Punkte mehr ist als der zweitplatzierte Raw Fury schaffte. Capcom hat im vergangenen Jahr 11 Titel mit 25 Produkten vorgestellt, die alle als "gut" und drei als "großartig" angesehen wurden und einen durchschnittlichen Metascore von 84,5 aufweisen (was den 79,1 von Raw Fury übertrifft).

Im Vergleich zum Vorjahr stand Sony zuvor an der Spitze der Charts, ist aber jetzt auf Platz 13 zurückgefallen, mit einer Gesamtpunktzahl von 291,4 im Jahr 2023 und einem durchschnittlichen Metascore von 77,6 im gesamten Jahr.

Die zehn besten Publisher des Jahres 2023 sind unten zu sehen und die vollständige Liste von Metacritic finden Sie hier.