Capcom verzeichnet dank Resident Evil 4 und Street Fighter 6 massive Quartalsumsätze

Capcom war in letzter Zeit ein bisschen auf dem Vormarsch. Der japanische Verlag hatte dank Resident Evil 4 einen großartigen März, und dann waren Juni und Juli auch ziemlich beeindruckend, was Street Fighter 6 und Exoprimal zu verdanken hat. Angesichts solch erfolgreicher Titel zeigen die Zahlen des ersten Quartals des laufenden Geschäftsjahres natürlich, dass Capcom deutlich über dem Vorjahreswert liegt.

Die Daten zeigen, dass der Umsatz von Capcom 313 Mio. $ geknackt hat, was einem Anstieg von 73,8% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Hinzu kommt, dass der Nettogewinn bei 171,6 Mio. $ liegt, was einem Anstieg von 99,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Als Grund für diesen massiven Anstieg führt Capcom seine gut abschneidenden Titel direkt an: "Das Unternehmen hat dies mit der Veröffentlichung wichtiger neuer Titel in seiner Flaggschiff-Serie, einschließlich Street Fighter 6, sowie durch den digitalen Verkauf von Katalogtiteln erreicht, was zu einem Wachstum des Verkaufsvolumens weltweit führte."

Im Rahmen des Berichts fügt Capcom hinzu, dass die Verkäufe 13,5 Millionen Einheiten überschritten haben, was einem Anstieg von 15% gegenüber dem 1. Quartal des letzten Geschäftsjahres entspricht, in dem 11,7 Millionen Einheiten verkauft wurden. Das japanische Unternehmen erwähnte auch, dass sein Arcade-Geschäft boomt und dazu beigetragen hat, die Einnahmen zu steigern.