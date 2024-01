Capcom verspricht 650.000 Pfund, um den Opfern des jüngsten Erdbebens in Japan zu helfen

HQ

Capcom hat angekündigt, dass es eine beträchtliche Spende an regionale Behörden leistet, die daran arbeiten, Hilfe zu leisten und den Betroffenen und Betroffenen des jüngsten Erdbebens auf der Noto-Halbinsel in Japan zu helfen.

Laut einer Pressemitteilung hat Capcom 120 Millionen Yen zugesagt, was etwa 650.000 Pfund oder 755.000 Euro entspricht. Das Geld geht an die regionalen Behörden, an die Unterstützung der Opfer und an die Restaurierungs- und Wiederaufbaubemühungen in den betroffenen Gebieten. Capcom merkt sogar an, dass es die Situation beobachtet und auch weitere Unterstützung für Hilfsmaßnahmen in Betracht zieht.

Das alles kommt etwa eine Woche, nachdem The Pokémon Company ebenfalls 50 Millionen Yen zugesagt hat, um den von der Naturkatastrophe Betroffenen zu helfen.