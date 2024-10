Capcom verkauft mehr Spiele auf dem PC als alle Konsolen zusammen

HQ

Nur wenige japanische Entwickler haben eine so explizite Multiformat-Strategie verfolgt und so viel in den PC investiert wie Capcom. Und das hat sich offenbar gut ausgezahlt. Das Unternehmen hat nun seinen Bericht für die erste Hälfte dieses Geschäftsjahres veröffentlicht – der etwas sehr Interessantes verrät.

Es stellt sich heraus, dass von Capcoms Gesamtverkäufen in diesem Jahr (etwas mehr als 20 Millionen Einheiten) 54 % vom PC stammen, was bedeutet, dass das Format größer ist als PlayStation, Switch und Xbox... kombiniert. Tatsächlich machen diese drei Formate "nur" 40% des Umsatzes von Capcom aus.

Die entsprechende PC-Zahl aus dem Vorjahr lag bei 48 % für Capcom, was zeigt, dass die Konsolen auch nicht aufholen, sondern sogar an Marktanteilen verlieren. Nächstes Jahr erscheint auch Monster Hunter: Wilds, und die Monster Hunter -Serie ist auf dem PC äußerst beliebt, so dass wir vermuten, dass der PC für den japanischen Riesen in Zukunft noch wichtiger sein wird.