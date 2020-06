Capcom Vancouver arbeitete wohl an einem Dino-Crisis-Spiel

Capcom Vancouver musste vor einigen Jahren dichtmachen, nachdem die Muttergesellschaft entschied, dass die Unterhaltung finanziell nicht mehr angemessen war. Noch bevor sie geschlossen wurden, versuchte das Studio aber offenbar, den Managern in Japan eine Reihe neuer Projektideen vorzustellen. Davon ist leider kein einziges genehmigt worden, aber eine Idee war offenbar ein Remake oder eine Art Reboot der beliebten Dino-Crisis-Serie. Das geht aus einigen Interviews hervor, die DidYouKnowGaming geführt hat. Sie haben bestätigen können, dass Capcom Vancouver ein bisschen an einem Prototyp für ein neues Dino Crisis arbeitete, das sie ihren Vorgesetzten zeigen wollte. Am Ende ist das alles leider nicht mehr geschehen, denn das Studio schloss seine Pforten.