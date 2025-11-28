Capcom- und Warner-Bros.-Veteranin Marie Mejerwall kommentiert den Zustand von AAA: "Die Risiken sind zu hoch"

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass Spieleentwicklung riskanter ist als je zuvor, besonders im AAA-Sektor. Projekte kosten Hunderte Millionen Dollar in der Umsetzung und dauern jahrelang, was letztlich bedeutet, dass schlechte Verkaufszahlen katastrophale Auswirkungen auf den jeweiligen Entwickler/Publisher haben können.

Dabei hatten wir während unserer Zeit in Portugal für DevGAMM das Privileg, mit der schwedischen erfahrenen Entwicklerin Marie Mejerwall zu sprechen, die Erfahrung mit Warner Bros. und Capcom (sogar bei Dead Rising 5) in einer Reihe anderer großer Unternehmen hat. Da sie das Geschäft der AAA-Entwicklung sehr gut kennt, erkundigten wir uns bei Mejerwall nach dem Zustand des Sektors und wie sich die Produktion im Laufe der Jahre verändert hat.

"Nun, ich denke, wenn man es mir anschaut, wachsen diese Produktionen immer weiter und skalieren ihr Budget, und die Risiken sind zu hoch." begann Mejerwall. "Ich meine, was wir zum Beispiel von Ubisoft gesehen haben, war, dass sie einen Deal machen mussten, bei dem sie einige ihrer IPs in eine neue Gesellschaft, in eine Partnerschaft, die sie stattdessen hatten, unterbringen mussten, weil die Risiken einfach so hoch sind. Deshalb ist es für viele Unternehmen nicht mehr wirklich nachhaltig, diese Risiken einzugehen."

Anschließend brachte sie die Diskussion auf sich verändernde und sich entwickelnde Technologien und darauf, wie KI tatsächlich helfen kann, die Belastung auf vorteilhafte Weise zu lindern.

"Aber mit der Revolution von Werkzeugen und KI zum Beispiel ist Programmierung ein Feld, das viel KI nutzt – auch in der Animation haben wir KI schon immer für viele dieser Dinge genutzt – und diese Werkzeuge werden immer besser. Und damit können wir mit kleineren Teams mehr schaffen als zuvor."

Darüber hinaus ist Mejerwall der Meinung, dass es auch eine Möglichkeit ist, das Risiko einer AAA-Produktion zu verringern, wenn Co-Entwicklerteams und Publisher offener dafür sind, ihr geistiges Eigentum an andere Studios zu übergeben.

"Und ich denke, wir sehen auch die Verschiebung zu Co-Entwicklerteams. Viele der Co-Entwicklerteams sind in den letzten drei Jahren fast exponentiell gewachsen, weil diejenigen, die das IP besitzen, nicht viele Leute einstellen wollen. Und dann... man sieht fast, dass drei Spiele und drei IPs ein großes Studio am Leben erhalten, und dass man Leute einstellt und sie immer etwas zu tun haben. Und das ist ein bisschen riskant. Man hingegen kann einfach ein Co-Work nehmen, das eine IP stattdessen einem Co-Entwickler geben, und er kann damit zusammen etwas Gutes machen. Und dann kann man immer noch zentrale Ressourcenteams haben, die alle verschiedenen Projekte unterstützen, an denen man arbeitet. Verlage können also etwas klüger und mit geringerem Risiko arbeiten. Und ich sehe das immer öfter."

