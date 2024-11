Capcom und Timi Studio enthüllen Monster Hunter Outlanders, ein neues Open-World-Spiel für mobile Geräte

Capcom und TiMi Studio kündigten heute früh Monster Hunter Outlanders ein neues Spiel für iOS- und Android-Geräte an. Nur dass dieses Mal, im Gegensatz zu Niantics Monster Hunter Now, Outlanders ein 100%iges Open-World-Survival- und Kreaturenjagd-Erlebnis sein wird.

Es wird auch ein Koop-Erlebnis sein, bei dem du dich einer Gruppe von bis zu vier Jägern anschließen kannst, um neue Regionen zu erkunden und das berühmte Bestiarium der Monster Hunter-Reihe zu jagen und zu plündern. Ausrüstung aufrüsten und immer größere (und gefährlichere) Beute verfolgen. Die Idee von TiMi Studio hinter Outlanders ist es, "das Monster Hunter-Erlebnis mit Freunden zu genießen, jederzeit und überall".

"Es ist an der Zeit, dass mobile Spieler in vollen Zügen genießen, was Monster Hunter zu einem der beliebtesten Franchises in der Gaming-Branche macht", sagte Dong Huang, Produzent der TiMi Studio Group. "Monster Hunter Outlanders bietet den Spielern nicht nur ein authentisches Jagderlebnis, sondern tut dies auch in einer riesigen offenen Welt mit der Community und den sozialen Systemen, nach denen die Spieler heute suchen."

Der einzige Haken an der Sache ist momentan, dass sie noch kein konkretes Release-Datum festgelegt haben, obwohl bis dahin noch einige Tests geplant sind – bleibt dran, wenn ihr mitmachen wollt! Und genießen Sie den Monster Hunter Outlanders Teaser-Trailer unten.