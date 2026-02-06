Capcom und Panasonic arbeiten gemeinsam an einem offiziellen Resident Evil Requiem Halslautsprecher

HQ

Möchtest du später diesen Monat das verstörendste und beängstigendste Erlebnis bekommen, wenn du Resident Evil Requiem spielst? Falls ja, haben Capcom und Panasonic sich zusammengeschlossen, um ein Gerät zu entwickeln, das Sie nicht verpassen sollten.

Es handelt sich um einen thematischen Halslautsprecher für Resident Evil 9, ein Gadget, das um den Hals passt und Surround-Audio liefert, sodass man sich näher und besser im Gameplay eintauchen fühlt. Es hat überwiegend einen roten Gehäuse, blaue LED-Beleuchtung und auch Requiem-Branding, und speziell wird das Sound Slayer SC-GNW10S-BH-Modell im Rahmen dieser Zusammenarbeit verwendet.

Unklar ist, ob das Gerät weltweit eingeführt wird, da es bisher nur eine japanische Website dafür zu geben scheint. Auf einer solchen Seite finden wir nach der Übersetzung folgende Beschreibung.

"Die Infektion beginnt in dem Moment, in dem du sie startest. Dieses Panasonic Store Plus Modell ist eine Zusammenarbeit mit "Resident Evil Requiem." Es verfügt über einen blutroten Gehäuse, einen speziellen Startsound mit einer Motivmelodie, eine App-Benutzeroberfläche, die die Welt von "Resident Evil Requiem widerspiegelt, und eine spezielle Verpackung mit der Hauptfigur Grace Ashcroft. Ein Laut, das von deinem Hals aufsteigt, lockt dich in die "infizierte Zone".

Der Preis liegt bei 35.200 Yen, also etwa 165 £/190 €, und das Gerät soll am 26. Februar auf den Markt kommen, wobei der Verkauf bis Februar 2027 andauert.