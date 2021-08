Capcom tastet Interesse an einem neuen Ace-Attorney-Spiel ab

Vor kurzem erschien The Great Ace Attorney Chronicles auf einer Reihe von Plattformen und wir haben festgestellt, dass sich die beiden darin enthaltenen Spin-Offs sowohl für alte Fans als auch für Neueinsteiger bestens eignen. Capcom möchte nun das Interesse an der Reihe abchecken und fragt die Spieler in einer Umfrage, wie spannend sie ein neues Abenteuer mit dem Staranwalt fänden.

Das Format holt gleichzeitig ein paar Daten zum Nutzerverhalten ein und gibt den Japanern somit zu verstehen, wie ihre Zielgruppe eigentlich aussieht. Wenn ihr euch ein neues Ace Attorney wünscht, ist das hier eure beste Chance. Natürlich muss man dabei jedoch bedenken, dass die Produktion eines neues Videospiels immer auch eine Kostenfrage ist.