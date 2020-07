Via Twitter bittet Capcom um die Beantwortung eines Online-Fragebogens rund um die Resident-Evil-Reihe und Wünsche bezüglich Teil 8. Interessanterweise wird in der Umfrage auch abgefragt, ob Interesse an einer Demo zu Resident Evil Village besteht. Wenn es nach uns geht, lautet die Antwort eindeutig JA!!

Der Nachfolger von Resident Evil 7: Biohazard (zum Test) soll 2021 erscheinen und wurde bislang für PC, PS5 und die Xbox Series X angekündigt.