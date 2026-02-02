Capcom startet eine eigene Website zum 20-jährigen Jubiläum von Okami

HQ

Einer der vielen Jubiläen in der diesjährigen Spielewelt ist Okami s 20. Geburtstag. Zur Feier dieses Anlasses, das im April stattfindet, hat Capcom eine eigene Website für die Spielereihe erstellt. Auf dieser Seite dankt das Unternehmen allen, die die Serie gespielt haben:

"Wir danken Ihnen aufrichtig, dass Sie sich in den letzten 20 Jahren mit Ōkami verbunden haben."

Sie deuten auch darauf hin, dass in diesem Jahr einige Dinge passieren werden, aber ob es sich nur um Merch und andere Dinge handelt, bleibt abzuwarten:

"Möge dieses Jahr eines sein, in dem wir weiterhin neue Bindungen mit euch allen pflegen und einen Schritt in eine noch hellere Zukunft machen. Wir werden verschiedene Gedenkprojekte starten, darunter Geschenke und Veranstaltungen zum 20-jährigen Jubiläum."

Wir wissen bereits, dass eine Fortsetzung in Planung ist, da sie während der Game Awards 2024 angekündigt wurde. Es wird von Hideki Kayima entwickelt, der auch das erste Spiel entwickelt hat.