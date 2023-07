Capcom, Square Enix und Konami bestätigen Auftritte auf der Tokyo Game Show 2023

HQ

Die Tokyo Game Show rückt immer näher, und die Veranstaltung wird die Anwesenheit vieler japanischer Entwickler und Publisher sowie einiger großer Unternehmen aus Übersee bieten.

Wenn man sich die Liste der Aussteller ansieht, wird deutlich, dass viele Unternehmen auf der Veranstaltung vertreten sein werden, darunter große Namen wie Capcom, Konami, Bandai Namco, Sega und Microsoft. Andere Schwergewichte wie Sony und Nintendo werden auch dabei sein, nur nicht in voller Stärke. Nintendo zum Beispiel wird nur im Business-Bereich präsent sein, und Sony PlayStation zeigt nur Indie-Titel.

Dennoch scheint die Tokyo Game Show ein ziemliches Schaufenster zu sein, was nach so vielen Jahren, in denen sie nur digital präsent war, gut zu hören ist. Sie läuft vom 21. bis 24. September. Freuen Sie sich auf die Veranstaltung?