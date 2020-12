Capcom spielt ein wenig Ghosts 'n Goblins Resurrection

Auf den Game Awards hat uns Capcom mit einer Ankündigung von Ghosts 'n Goblins Resurrection überrascht. Das vollständige Remake dieser klassischen Jump'n'Run-Serie soll schon Ende Februar auf der Nintendo Switch erscheinen und deshalb haben das Studio natürlich schon einiges an Gameplay am Start. In der neuesten Folge eines nicht lokalisierten Entwicklertagebuchs spielen die Entwickler zwei Level der noch nicht finalen Version und das funktioniert selbst dann, wenn ihr die Sprache nicht versteht. Überzeugt euch auf Youtube, dort liegt das Format archiviert vor.

You're watching Werben

Quelle: Gamingbolt.