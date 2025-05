Capcom setzt seine Rekordgewinnserie fort und erwartet für dieses Jahr ähnliche Ergebnisse

HQ

Zu sagen, dass Capcom in den letzten Jahren eine Glückssträhne hatte, ist eine Untertreibung. Der japanische Videospielhersteller ist weiterhin erfolgreich und liefert einen Sieg nach dem anderen, was sich auf die Finanzen des Unternehmens auswirkt, die seit acht Jahren Jahr für Jahr Rekorde brechen. Die Aktie von Capcom ist hoch, und das liegt zum Teil daran, dass qualitativ hochwertige Spiele zu einem guten Preis ankommen.

In einem kürzlich veröffentlichten Finanzbericht, in dem Capcom erneut Rekordgewinne erzielte, erklärte das Unternehmen, dass es erwartet, dass sich diese Rekordhöhen auch für 2026 und 2027 fortsetzen werden. Während Capcom bereits einige große Projekte in Arbeit hat, die ihm dabei helfen werden, dies zu erreichen, wie z.B. Onimusha: Way of the Sword, hat es auch eine Handvoll lang gemunkelter Projekte in der Pipeline, die zweifellos massive Verkaufstreiber sein werden.

Wenn man bedenkt, dass wir zu Beginn des Jahres ein neues Monster Hunter Spiel hatten, Dragon's Dogma 2 im Jahr 2024 und Street Fighter 6 im Jahr 2023 und das nächste Onimusha für 2026 geplant ist, deutet dieser Finanzbericht darauf hin, dass das Geschäftsjahr 2027 das Jahr sein wird, in dem wir Resident Evil 9 treffen? Das ist unklar und wie erwartet erwähnt Capcom nie etwas explizit, aber um weiterhin Rekordgewinne zu erzielen, muss das Unternehmen einige große Projekte in Arbeit haben, und zweifellos ist RE9 eines davon... und in der Nähe.