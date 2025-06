Capcom schließt das Summer Game Fest mit einer massiven Enthüllung von Resident Evil 9 ab

HQ

Capcom hat es wirklich geschafft, seinen Fans beim diesjährigen Summer Game Fest einen Schlag zu verpassen. Ungefähr in der Mitte der Serie schien der ausführende Produzent Jun Takeuchi im Grunde genommen zu sagen, dass sie noch mehr Zeit brauchen, um sicherzustellen, dass der nächste große Teil der Serie in Form kommt, was viele zu der Annahme veranlasste, dass dies bedeutete, dass es keineResident Evil 9 offizielle Ankündigung geben würde. Aber das war offensichtlich ein kleiner Trick, denn Capcom entschied sich dann, Summer Game Fest mit der Enthüllung von Resident Evil 9 zu beenden.

Unter dem offiziellen Titel Resident Evil Requiem wird dieses Spiel für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen, und das auch ziemlich bald. Es soll am 27. Februar 2026 auf den Markt kommen, und laut Geoff Keighley können wir davon ausgehen, dass der erwartete Horrortitel im August auf der Gamescom spielbar sein wird.

Das Projekt wird uns zurück zu Raccoon City führen (sogar das berühmte Police Department ) und es wird einen neuen Protagonisten geben, den ihr vielleicht zuerst seht und für Rose haltet, Ethans erwachsene Tochter, die wir am Ende von Resident Evil Village treffen. Ob es sich um Rose handelt, bleibt abzuwarten, da die Figur im Trailer als Grace bezeichnet wird. Was die Handlung betrifft, so wissen wir nur, dass Grace an den Ort zurückkehren muss, an dem ihre Mutter getötet wurde, Raccoon City, und trotz der Jahre, die vergangen sind, lauern offensichtlich immer noch viele, viele Schrecken in den Überresten der Stadt.

Erwarten Sie weitere Informationen über das Spiel, nachdem es während der Live-Show überraschend enthüllt wurde.