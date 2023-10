Capcom rüstet die RE Engine auf

HQ

Ein neues Video von Capcoms YouTube-Kanal für Forschung und Entwicklung zeigt ein ernsthaftes Upgrade für die RE Engine des Entwicklers.

Die neue Engine mit dem Namen REX Engine befindet sich noch in der Entwicklung, aber sie wird neuere Technologien nutzen und gleichzeitig die visuelle Qualität beibehalten, die wir in Spielen mit der RE Engine gesehen haben. Zu diesen Technologien gehören RERuntime, REDox und REAssetStream.

Es ist derzeit nicht bekannt, wann wir die neuere Engine in einigen Capcom-Spielen sehen werden. Wir wissen, dass es in Dragon's Dogma 2 nicht verwendet wird, da dieses Spiel die Unreal Engine 5 verwendet. Sehen Sie sich die Funktionen und mehr in Capcoms Video unten an: