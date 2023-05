Capcom rechnet mit 10 Millionen Street Fighter 6 verkauften Exemplaren

HQ

Capcom wird 2023 40 Jahre alt und das Unternehmen lebt in einer Ära großen Erfolgs und einer vielversprechenden Zukunft. Resident Evil, Monster Hunter... Die IPs von Capcom verkaufen sich nach jeder Veröffentlichung weiter, und Präsident Haruhiro Tsujimoto sprach mit Famitsu über die Verlagerung hin zu digitalen Verkäufen, Erweiterungen bestehender Titel und die Aussichten für den globalen Markt.

Aber im Moment liegt der Fokus des Unternehmens auf seinem nächsten Kampfspiel, Street Fighter 6, das am 2. Juni erscheinen soll. Mit diesem neuen Teil hofft Capcom, die Erfolgsbilanz von Street Fighter V, das seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2016 7 Millionen Mal verkauft wurde, noch weiter zu verbessern. Mit SF6 sind es 10 Millionen.

"Street Fighter V hat sich bereits über 7 Millionen Mal verkauft, wenn wir also unsere digitale Verkaufserfahrung nutzen können, sollten wir in der Lage sein, mit dem nächsten Spiel 10 Millionen Exemplare anzustreben. Deshalb versuchen wir, mit Street Fighter 6 alles zu tun, was wir vorher nicht tun konnten - deshalb sind wir da, wo wir heute sind."

