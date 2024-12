Capcom plant, in Zukunft weitere IPs wiederzubeleben

HQ

Während der Game Awards wurden zahlreiche bedeutende Ankündigungen gemacht, doch zwei von Capcom erregten wohl am meisten die Aufmerksamkeit der Fans. Sowohl Onimusha: Way of the Sword als auch das neue Okami-Spiel wurden überraschend enthüllt und zeigten, dass Capcom gelegentlich seine klassischen IPs wieder aufleben lässt.

Resident Evil, Street Fighter und Monster Hunter sind unbestreitbar die großen Geldbringer für Capcom, aber der Entwickler/Publisher möchte in Zukunft mehr geistiges Eigentum wiederbeleben. In einem Beitrag, in dem die neuen Onimusha- und Okami-Spiele angekündigt werden, schreibt Capcom: "Zusätzlich zur regelmäßigen Veröffentlichung großer neuer Titel jedes Jahr konzentriert sich Capcom auf die Reaktivierung ruhender IPs, die in letzter Zeit keinen neuen Titel veröffentlicht haben."

"Das Unternehmen arbeitet daran, den Unternehmenswert weiter zu steigern, indem es seine reichhaltige Inhaltsbibliothek nutzt, zu der auch die Wiederbelebung früherer IPs wie der beiden oben genannten Titel gehört, um kontinuierlich hocheffiziente, qualitativ hochwertige Titel zu produzieren", heißt es in dem Beitrag weiter.

Capcom verzweigt sich oft hier und da mit einer unerwarteten Veröffentlichung, wie z. B. Exoprimal aus dem Jahr 2023. Es könnte jedoch einen besseren Erfolg haben, wenn eine IP wiederbelebt wird, die nostalgische Fans anziehen wird.