Capcom nicht zufrieden mit den Verkäufen von Monster Hunter Wilds: "Blieb hinter unseren Erwartungen zurück"

Trotz guter Kritiken hat Capcoms neuester Teil der Monster Hunter-Reihe nicht so gut abgeschnitten, wie es sich der Publisher erhofft hatte. Bei der Veröffentlichung war das Spiel ein großer Erfolg, brach Rekorde und verkaufte sich innerhalb der ersten drei Monate 10 Millionen Mal. Seitdem hat sich die Dynamik jedoch deutlich verlangsamt.

Laut dem jüngsten Quartalsbericht von Capcom verkaufte sich Monster Hunter Wilds im letzten Quartal nur 477.000 Mal. Während das Spiel insgesamt beeindruckende 10,8 Millionen Einheiten erreicht hat, hat die Verlangsamung in den letzten Monaten das Unternehmen beunruhigt.

"Die Verkäufe von Monster Hunter Wilds blieben im ersten Quartal hinter unseren ursprünglichen Erwartungen zurück"

Viele Spieler haben ihre Frustration über die Leistung der PC-Version sowie über den Mangel an sinnvollen Updates zum Ausdruck gebracht, um das Erlebnis frisch zu halten. Diese Faktoren dürften zum starken Umsatzrückgang beitragen. Ob kommende Patches und neue Inhalte das Interesse wieder entfachen können, bleibt abzuwarten.