Capcom möchte Monster Hunter für ein jüngeres Publikum erstellen

Capcoms Monster-Hunter-Franchise ist in den letzten Jahren stark gewachsen, dabei muss vor allem Monster Hunter: World positiv hervorgehoben werden. Momentan befindet sich das Spiel in den letzten Zügen und die Fans sind gespannt, was die Serie als Nächstes zu bieten hat. Einen Teil der Antwort hat Capcom selbst geliefert, denn sie wollen sich in Zukunft auf eine etwas andere Zielgruppe konzentrieren.

Während des jüngsten Investorentreffens des Unternehmens teilte das Unternehmen mit, dass die Veröffentlichung eines Monster-Hunter-Spiels für ein jüngeres Publikum ansteht: "Wir planen die Entwicklung eines Monster Hunters, an dem Schüler der Mittel- und Oberstufe Spaß haben können. Wir freuen uns auf zukünftige Entwicklungen."

Das kann natürlich viel bedeuten, zum Beispiel ein Spiel für Handheld-Konsolen, wie die Switch Lite, oder eben Handys. Gleichzeitig stellte Capcom klar, dass es weiterhin keine Pläne gebe, Monster Hunter: World auf die Nintendo Switch zu portieren: "Derzeit planen wir nicht, Monster Hunter: World auf der Nintendo Switch bereitzustellen."

Quelle: GamingBolt.