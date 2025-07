Capcom meldet einen Anstieg der PC-Gewinne um 61 %, während die PlayStation-Gewinne unter 10 % fallen

HQ

Capcom hat in den letzten vier Jahren ein Gewinnwachstum im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet, was in direktem Zusammenhang mit dem Engagement in seiner PC-Unterhaltungssparte steht. Laut dem jüngsten Finanzbericht, den das Unternehmen veröffentlicht hat, stieg der über Steam erzielte Umsatz um 61,1 % auf insgesamt 366 Millionen US-Dollar. Dies entspricht 31,1 % des Gesamtgewinns des Unternehmens im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Es besteht kein Zweifel, dass ein Großteil dieses Wachstums auf die Veröffentlichung von Monster Hunter Wilds zurückzuführen ist, das seine Kernspielerbasis auf Steam hat. Es ist genau diese Abwanderung von Spielern zum Jagdspiel auf dem PC, die dazu geführt hat, dass die Gewinne in seinem traditionellen PlayStation-Lehen im gleichen Zeitraum gesunken sind. Während im Vorjahr die digitalen Verkäufe auf PlayStation 10,5 % des Gesamtumsatzes von Capcom ausmachten, ist diese Zahl in diesem aktuellen Bericht mit weniger als 10 % von der Tabelle verschwunden.

Bedeutet das, dass Capcom sich in Zukunft mehr auf PC-Gaming und weniger auf das Konsolenformat konzentrieren wird?