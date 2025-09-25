Capcom lokalisiert Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy in weitere Sprachen

HQ

Die überraschendste Ankündigung der Übertragung der Tokyo Game Show 2025 von Capcom war nicht auf eine große neue Ankündigung zurückzuführen, die den Rest der Ankündigungen des digitalen Events überschattete, sondern eher das Gegenteil. Zum ersten Mal in ihrer langen Geschichte wird ein Spiel der Ace Attorney-Franchise in neue Sprachen übersetzt, die es in der Serie noch nie gegeben hat, nämlich (Brasilianisch) und (Lateinisch).

Konkret wird dieses Sprachupdate in einem großen Patch für Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy am 19. November erscheinen. Das Update wird auch andere Verbesserungen der Lebensqualität enthalten, darunter eine Episodenauswahlfunktion, einen Galeriemodus, eine Autoplay-Option und eine verbesserte Benutzeroberfläche für die Testimonial-Phase.

Hoffentlich bedeutet dies, dass Capcom plant, die anderen Titel und Compilations der produktiven Serie mit neuen Sprachpaketen neu zu veröffentlichen und sie einem viel breiteren Publikum zugänglich zu machen, das jahrelang darauf gewartet hat, sie auszuprobieren.