Nach drei getrennten Beta-Testrunden wurde Resident Evil Re:Verse überraschend auf den Sommer 2021 verschoben. Der Online-Shooter sollte ursprünglich am 7. Mai, zusammen mit Resident Evil Village veröffentlicht werden. In einer E-Mail an die Beta-Teilnehmer vermerkt Capcom jedoch das neue Veröffentlichungsfenster im Sommer. Ein Grund für die Verzögerung wurde nicht genannt, möglicherweise sind weitere Optimierungen schuld daran.

Quelle: PC Gamer.