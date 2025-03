Capcom kündigt neue Inhalte für Monster Hunter: Wilds an, darunter ein neues Monster und das Grand Hub All das ist neu in Monster Hunter: Wilds vom 4. April.

HQ Capcom hat die Details zum ersten Titel-Update für Monster Hunter: Wilds bekannt gegeben, das am 4. April neue kostenlose Inhalte für alle Spieler hinzufügen wird. Der Star der Show wird, wie wir bereits wussten, der Mizutsune sein, ein wiederkehrendes Monster aus der Serie, das für Spieler mit Rang 21 oder höher erscheinen wird. Mit ihm kommt neue Ausrüstung für euren Jäger und Palico sowie die Möglichkeit, einen Acht-Sterne-Gehärteten Mizutsune zu jagen. Für erfahrene Spieler mit einem Rang von HR 50 oder höher wird am 30. April für begrenzte Zeit eine Quest "Gehärteter Rey Dau" verfügbar sein, während am 4. April eine neue Quest erscheint, die es euch ermöglicht, Zoh Shia (den Endboss) erneut zu jagen. Und aus irgendeinem Grund kannst du das Outfit von Alma ändern. Die vielleicht größte Überraschung ist jedoch die Aufnahme einer neuen Zone namens Grand Hub, einem sozialen Raum, in dem Jäger interagieren und kommunizieren können, etwas, das in der Launch-Version des Spiels auffällig fehlte. Hier können Spieler mit einem Rang von HR16 oder höher Mahlzeiten genießen, die von Palicos zubereitet werden (endlich!), am Armdrücken teilnehmen und sogar ein neues Minispiel spielen, Barrel Bowling. Eine weitere großartige Rückkehr sind die Arena-Quests, bei denen zwei Jäger versuchen können, das Monster mit vorgegebener Ausrüstung so schnell wie möglich zu jagen. Haltet Ausschau nach neuen, zeitlich begrenzten Event-Quests, bei denen ihr Anhänger verdienen könnt, sowie nach dem Fest der Eintracht: Blütentanz zwischen dem 23. April und dem 7. Mai, bei dem sich die Dekoration des Großen Zentrums ändert und ihr begrenzte Ausrüstung und Lagerdekorationen erhalten könnt. Im Sommer wird ein neues Titel-Update veröffentlicht, das von einem neuen Monster angeteasert wurde (sieht aus wie die Lagiacrus), während ein früheres Update im Mai eine Zusammenarbeit mit einem Capcom-Spiel und andere Funktionen bringen wird.