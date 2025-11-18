Capcom ist zuversichtlich, was die Leistung von Resident Evil Requiem angeht, und dass es kein weiteres Monster Hunter Wilds werden wird

HQ

Eine der bizarreren Geschichten des Jahres ist Monster Hunter Wilds, denn als das Action-RPG Anfang dieses Jahres erschien, erschien es mit einem beeindruckenden Eröffnungswochenende, das insgesamt acht Millionen Spieler umfasste und das Spiel im Grunde zu einem der größten Projekte des Jahres machte. Aber dann fiel es unglaublich schnell zurück und seitdem hat es ein paar Millionen weitere verkaufte Exemplare gesammelt, offenbar teilweise wegen der massiven technischen Probleme, die das Spiel seit seinem recht guten Start plagen...

Natürlich hat eine Veröffentlichung dieses Kalibers, die so stark versagte, zu einigen Fragen und Bedenken hinsichtlich Capcoms Entwicklungsprozess geführt und dazu geführt, ob eine ähnliche Situation Resident Evil Requiem beeinflussen wird, wenn dieser im Februar 2026 erscheint.

Capcom hat seinen Fans bereits zugesichert, dass dies nicht der Fall sein wird, da das japanische Unternehmen in einem kürzlichen Finanz-Q&A Folgendes ausdrücklich erklärt.

"Resident Evil Requiem unterscheidet sich von Monster Hunter Wilds in Bezug auf Gameplay, Systemarchitektur und Netzwerkfunktionen. Derzeit erwarten wir keine ähnlichen Risiken. Wir entwickeln das Spiel, um ein reibungsloses Spielerlebnis über eine Vielzahl von PC-Spezifikationen hinweg zu bieten."

Obwohl Preview-Builds sich stark von der öffentlichen Launch-Version eines Spiels unterscheiden, war unsere praktische Zeit mit Resident Evil Requiem auf der Gamescom im August ein technisch solides Erlebnis, sodass Capcom hoffentlich keine Probleme mit dem zweifellos am meisten erwarteten Titel des Jahres 2026 haben wird.