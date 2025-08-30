Capcom hat zweimal versucht, Dino Crisis wiederzubeleben, behauptet Insider

HQ

Resident Evil hat in den letzten Jahren ein massives Comeback gefeiert durch High-Budget-Remakes in hoher Qualität, die sowohl langjährige Fans als auch neue Zuschauer überzeugt haben - zuletzt mit dem von der Kritik gefeierten Remake von Resident Evil 4. Aber Capcoms Horror-Vermächtnis endet nicht mit Zombies. In den späten 90er Jahren schuf Shinji Mikami auch Dino Crisis, eine Survival-Horror-Serie mit prähistorischen Zähnen, die seitdem Kultstatus erreicht hat. Die Fans haben lautstark nach einem Revival im gleichen sorgfältigen, modernisierten Stil gefragt, den Resident Evil erhalten hat.

Der vertrauenswürdige Insider Dusk Golem teilte jedoch kürzlich einige weniger ermutigende Neuigkeiten mit. Obwohl er für Leaks rund um Resident Evil Requiem bekannt ist, enthüllte er auch Details über die turbulente Geschichte von Dino Crisis hinter den Kulissen:

"Ich hoffe, Capcom findet irgendwann heraus, was sie mit Dino Crisis machen wollen. Für das Protokoll - und ich glaube nicht, dass dies neue Informationen sind - gab es in den letzten zehn Jahren ein paar Versuche, Dino Crisis neu zu gestalten. Die erste war von Capcom Vancouver, bevor sie abgeschaltet wurden (ich habe immer noch einige der durchgesickerten Materialien auf meiner Festplatte). Der zweite Versuch kam vor ein paar Jahren, aber es ging einfach nicht gut aus, also wurde er verworfen. Ich hoffe, dass sie eines Tages herausfinden, wie sie mit Dino Crisis vorankommen und es endlich über die Prototyping-Phase hinaus bringen wollen."

Wenn die Leaks stimmen, hat Capcom bereits mindestens zweimal versucht, dem Franchise neues Leben einzuhauchen, nur dass beide Projekte vor der Fertigstellung zusammenbrachen. Einer befand sich in den Händen des inzwischen nicht mehr existierenden Capcom Vancouver, während ein anderer Berichten zufolge in der frühen Designphase starb. Interessanterweise sind in letzter Zeit auch neue Dino Crisis Merchandise-Artikel aufgetaucht - was Spekulationen anheizt, dass Capcom Regina und ihre Dino-Stalking-Abenteuer nicht vergessen hat. Ob dies auf Zukunftspläne hindeutet oder einfach nur Nostalgie-Marketing ist, bleibt unklar.

Möchten Sie ein brandneues Dino Crisis sehen - oder würde ein originalgetreues Remake ausreichen?