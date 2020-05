Capcom hat nur noch wenige unangekündigte Spiele, erwartet trotzdem stabile Einnahmen

Capcom teilte Anfang der Woche ihr aktuellen Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 und gab dabei ein paar interessante Aussichten. Unter anderem sprechen sie nämlich auch über die kommenden 10 Monate (den Zeitraum bis zum 31. März 2021), in denen "mehrere wichtige neue Titel" veröffentlicht werden sollen. Der Analyst Daniel Ahmad hat sich die Daten genauer angeschaut und festgehalten, dass im aktuellen Geschäftsjahr nicht mehr allzu viele große Titel bei den Japanern in Entwicklung sein können.

Dennoch erwartet der Entwickler, bis nächsten April nicht weniger als 28 Millionen Spiele verkaufen zu können. Im Vorjahr wurden zum Vergleich 25,3 Einheiten veräußert. Laut Capcom hat Monster Hunter: World inzwischen 15,5 Millionen Einheiten verkauft (es ist das Meistverkaufte ihrer Spiele), während Resident Evil 3 mit 2,5 Millionen verkauften Spielen gut abschneidet.

Wir wissen nicht, was Capcom veröffentlichen wird, um 28 Millionen verkaufte Spiele zu erreichen, aber wir geben gerne zu, dass wir neugierig sind, da die Japaner in letzter Zeit einen Lauf haben. Wir vermuten, dass Resident Evil 8 eines dieser Spiele sein könnte, aber das ist vielleicht noch ein wenig zu früh. Ein neues Monster Hunter für die nächste Generation scheint auch noch ein bisschen zu dauern. Übrigens beschäftigt Capcom eigenen Aussagen zufolge über 2100 Mitarbeiter in ihren diversen Abteilungen.

Quelle: Twinfinite.